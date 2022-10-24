2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

Yılın sonlarına yaklaşırken vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? Bakan Bilgin açıkladı. İşte detaylar…

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Asgari ücret için enflasyonun üstünde bir artış olacağı duyurulmuştu. Bununla birlikte yeni asgari ücret merak konusu oldu.

Vatandaşlar “2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Ortaya atılan tahmini rakamların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret ile ilgili son noktayı koydu. İşte detaylar…

Sigorta Prim Desteği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Meclis'e sunulan bütçede, 2022'deki 43,1 milyar TL olan işveren sigorta pirim desteği yüzde 58 artırıldı.

2023 Asgari ücret ne kadar olacak?

İşveren verilen destek yüzde 58 olunca asgari ücrette de aynı oranda zam beklentisi oluştu. Eğer yüzde 58'lik bir zam oranı olursa asgari ücrete 3 bin 190 TL zam gelecek. Böylece asgari ücret 8 bin 690 TL olabilir.

Asgari ücret zammı için gözler hükümete çevriliyor. Yetkili isimlerin açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı;

"Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz.

Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor.

Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir.

İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."