2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı son zamanlarda vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bakan Nebati asgari ücret zam oranıyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…

Yılın başından itibaren enflasyon oranındaki artış sebebiyle, temmuz ayında yapılan asgari ücret zammından sonra, gözler aralık ayına çevrildi.

Asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı.

Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı ne olacak? İşte detaylar…

Bakan Nebati açıkladı

“2002’den bu yana asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi. Bu yıla girerken enflasyon hedefimiz bu kadar yüksek değildi. Bu yıl sapma olduğu içim memur ve emekli maaşı artırılınca, talep gelince gelenek bozuldu asgari ücrette iyileştirme yapıldı.





Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu net. Dar gelirli, sabit gelirli enflasyon altında kalmadı. Önümüzdeki süreçte de enflasyon oranının altında kalmayacaktır.”

“Enflasyon altında artış olmayacak”

“Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı döneminde net cevap verdi. Enflasyon altında artış olmayacak. Çalışma yapılmadığı için henüz bunlarla ilişkin çalışmalar yapılacak. Enflasyon altında olmayan çalışmalar yapılacak.”

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

“Yapılan anketlere baktığımızda yüzde 70-75 bir enflasyon hedeflemesi var. Yüzde 70 gerçekleşen bir enflasyonda bunun üzerine yüzde 10’luk bir eklemeyle asgari ücretin brütü 11.647 TL’ye, neti ise 9 bin 900 TL’yi buluyor.





Tabi yüzde 80’lik artış yıllık asgari ücrete yapıldığında bu rakama ulaşmak biraz mümkün olmayacak. Sadece Temmuz ayındaki artışa yüzde 80 artış yapılırsa 10 bin liraya yakın bir asgari ücrete yaklaşmış olacağız.

Yüzde 70’lik bir artış olursa eğer net asgari ücret 9 bin 350 TL olacak. 4.253 TL’nin üzerinden yani yıla yayılırsa asgari ücret yüzde 80’lik artışla 7 bin 656 gibi net bir asgari ücret çıkar.”