2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yeni yıl yaklaşırken 2023 asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023 yılına kısa bir süre kala yeni asgari ücret belirlenirken 2022 Aralık ayında düzenlenecek toplantılar belirleyici olmuş olacak. Milyonlarca asgari ücretli, şimdiden son ayların enflasyon rakamlarını araştırarak, aşağı yukarı zam oranları hesaplamaya koyuldu. Peki 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2022 Temmuz ayında yapılan ara zammın sonrası ilgiyle takip edilen asgari ücret 5 bin 500 TL’ye yükselmişti. Asgari ücret belirlemesi yapılırken birden çok faktörün dikkate alındığı bilinmekte. Özellikle son dönemlerde enflasyon oranlarının da üstünde artış yapılması sonrası Aralık ayı beklenmeye başlandı.

Son olarak AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve Kurtulmuş “ İnşallah asgari ücret, emekli ve memur maaşlarındaki artışlar da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır” ifadelerini kullandı. Asgari ücretle ilgili detayı açıklayan Kurtulmuş “ Yıl sonunda bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceğimiz bir asgari ücret gündeme gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete, geride bıraktığımız Temmuz ayında %30 zam uygulanmış ve asgari ücret 5 bin 500 TL seviyesine yükseltilmişti. 2023 senesinde asgari ücrete yapılacak zam oranının ayrıntıları Aralık ayında bir araya gelecek olan komisyon ile beraber belli olmuş olacak.

Enflasyon ve refah payının üzerine eklenmesi sonrası asgari ücretin 7.500 TL seviyesinin üstüne çıkması beklenmekte.