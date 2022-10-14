2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni asgari ücret belli oldu mu?

2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni asgari ücret belli oldu mu?

Vatandaşlar "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merakla takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Kazakistan dönüşünde konu hakkında açıklama yapmıştı.

Pek çok vatandaş "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunu sorguluyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı sorgulanırken konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni açıklama geldi. Erdoğan, Kazakistan dönüşünde açıklamada bulundu.

2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamla ilgili çalışmaların sürdüğünü vurgulayadı ve "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin" dedi.

Bakan Bilgin'den de açıklama geldi

Ayrıca konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatifolarak yüzde 95'e tekabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz." şeklinde konuştu.

Aralık ayında komisyon toplanacak

Asgari ücret zammının oranı ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayında tekrardan asgari ücret komisyonu toplanmış olacak. Bakan Bilgin komisyon hakkında da konuşarak "Bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" şeklinde konuştu.