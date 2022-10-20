2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu?

2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammına ilişki son haber ve gelişmeler yakından takip ediliyor. 18 milyon çalışan ile işverenlerin takibinde olan asgari ücret, bu yıl artan enflasyon n

Asgari ücret zammına gelecek olan zam oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yapılacak olan zam oranlarına hakkında TBMM Grup toplantısında açıklamalar yaptı. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu açıklamalar ile ilgili konuştu. Peki 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret hakkında konuştu ve "şunları söyledi: "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık’ta da inşallah mecliste aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclise aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamada bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşmuş ve konuşmasında asgari ücrete de değinerek "Yükselen enflasyon sebebiyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Önümüzdeki yıl başında yeni bütçemizle birlikte daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.