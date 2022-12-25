Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.528
-0.13%
BTXN Coin
6.70
-1.47%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    • 2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU! Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

    2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU! Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

    Polis Akademisi bekçi alımı iş ilanı yayınlandı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.
    • 25.12.2022 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU! Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

    Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, 2023 yılı bekçilik ilanı yayınlandı.

    Vatandaşların yeni yılda sabırsızlıkla beklediği Polis Akademisi bekçilik alımı ilanı için başvuru detayları duyuruldu.

    Her sene olduğu gibi önümüzdeki yıl da bekçilik alımları, ön başvuru, mülakat ve fiziki sınav aşamalarıyla gerçekleşecek.

    Belirli ilçeler için İŞKUR tarafından yayınlanan bekçilik ilanı, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki başvurular başladı mı? Ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

    İŞKUR bekçilik alımı başvurusu

    Türkiye İş Kurumu Genel Başkanlığı internet sitesi üzerinden bekçilik alımı ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve detaylarını ise aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

    BEKÇİ ALIMI İŞKUR İLANI İÇİN TIKLAYIN

    Polis Akademis bekçilik ilanı 2023

    Polis Akademisi Başkanlığı, 2023 yılı bekçilik alımı için henüz bir açıklama yapmadı. Bekçilik alımıyle ilgili bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

    2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU! Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler? #1


    Yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı
    3. Sayfa

    Yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Galatasaray, uzatmada kazandı
    Basketbol

    Galatasaray, uzatmada kazandı

    Görüş Bildir