2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU! Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU! Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

Polis Akademisi bekçi alımı iş ilanı yayınlandı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, 2023 yılı bekçilik ilanı yayınlandı.

Vatandaşların yeni yılda sabırsızlıkla beklediği Polis Akademisi bekçilik alımı ilanı için başvuru detayları duyuruldu.

Her sene olduğu gibi önümüzdeki yıl da bekçilik alımları, ön başvuru, mülakat ve fiziki sınav aşamalarıyla gerçekleşecek.

Belirli ilçeler için İŞKUR tarafından yayınlanan bekçilik ilanı, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki başvurular başladı mı? Ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

İŞKUR bekçilik alımı başvurusu

Türkiye İş Kurumu Genel Başkanlığı internet sitesi üzerinden bekçilik alımı ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve detaylarını ise aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

Polis Akademis bekçilik ilanı 2023

Polis Akademisi Başkanlığı, 2023 yılı bekçilik alımı için henüz bir açıklama yapmadı. Bekçilik alımıyle ilgili bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.