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2023 bütçe maratonu! TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?

2023 bütçe maratonu! TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?

Meclis, 5 Aralık'tan itibaren bütçe görüşmelerine devam ediyor. Ardından ise EYT gündeme gelecek. Peki bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Kaç süre sürecek? İşte detaylar...