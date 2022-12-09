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- 2023 bütçe maratonu! TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?
2023 bütçe maratonu! TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?
Meclis, 5 Aralık'tan itibaren bütçe görüşmelerine devam ediyor. Ardından ise EYT gündeme gelecek. Peki bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Kaç süre sürecek? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 09.12.2022 - 09:47
TBMM Genel Kurul'u, 2023 yılı bütçe görüşmelerine başladı.
Bu hafta başında başlayan görüşmelerde; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri söz hakkı kullandı.
Bazı vekiller arasında gergin anlara sahne olan görüşmelerin ne zaman sonra ereceği merak ediliyor.
Sona yaklaşılan bütçe görüşmelerinin ardından EYT konusu da Meclis gündemine gelecek. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş bütçe görüşmelerinin bitmesini bekliyor.
Peki, TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte yanıtı...
Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?
2023 TBMM bütçe görüşmeleri 5 Aralık 2022 tarihinde başladı. 12 gün boyunca aralıksız devam edecek olan bütçe görüşmeleri 16 Aralık 2022 Cuma günü sona erecek.