2023 Emekli zammı yüzde kaç olacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşı...

13 milyon civarındaki emekli vatandaş 2023 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplıyor. Peki 2023 emekli zammı ne kadar, yüzde kaç? 2023 emekli maaşı kaç TL olacak? İşte zam oranı...

2023 yılı için belirlenen zamlı asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin gözü ocak ayında gelecek zamlara çevrildi.

Emekli vatandaşlar tarafından emekli maaşı zammı belli oldu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu nedenle çok sayıda vatandaş emekli maaşı ne kadar 2023 konusunda araştırmalar yapıyor.

Asgari ücretin yüzde 54 oranında zamlanması ile emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak merakla bekleniyor.

Peki emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte 2023 emekli maaşıyla ilgili son gelişmeler...

2023 emekli zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları için de rahatlatıcı bir rakamda karar kılınacağı sinyalini verdi. Emeklilere enflasyon artışı hatta üzeri oranında bir zam yapılması bekleniyor.

Enflasyon farkının hesaplanması için 3 Ocak'ta TÜİK'in açıklayacağı veriler belirleyici olacak. Ardından ise 2023 yılında geçerli olacak emekli zammı ve maaşları açıklanacak.