2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 yılı evde bakım maaşı zam oranı!

2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 yılı evde bakım maaşı zam oranı!

2023 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 54,6'lık zam sonrası "Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusu merak ediliyordu. Evde bakım maaşına gelen zam da belli oldu.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından "Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusu merak ediliyor. 2023 yılı asgari ücreti Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 54,6'lık zamla birlikte 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücrete yapılan zamla beraber birçok alanda ücret değişikliği gerçekleşmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım muhtaç olan vatandaşlara verilen evde bakım maaşının miktarı da araştırılmaya başlandı. İşte 2023 evde bakım maaşı miktarı...

2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 senesi net asgari ücret zammını duyurmuş ve yeni asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıklamıştı. Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak gerçekleşmekteydi. Evde bakım maaşına %10 zam gelirse 3699 TL, %20 zam gelirse 4 bin 3 TL, %30 zam gelirse 4 bin 336 TL, %40 zam gelirse ise 4 bin 670 TL olmuş olacaktı.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı kesinleşti. Buna göre 2023 yılı için evde bakım desteği yeni tutarı 4.170 TL olmuş oldu.

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi ise Ocak ayında belli olacak. Ocak ayı ödemeleri 15 Ocak tarihinde açıklanacak.