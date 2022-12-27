2023 günlük yemek ücreti açıklandı mı, kaç TL oldu?

2023 günlük yemek ücreti açıklandı mı, kaç TL oldu?

Asgari ücretin açıklanmasının akabinde çalışanlar yemek ücretlerine zam gelecek mi merak ediyor. Peki 2023 günlük yemek ücreti belli oldu mu? Günlük yemek parası kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışan, maaşlarının yanı sıra günlük yemek ücreti de alıyor.

Sodexo, Multinet, Setcard gibi yemek kartlarına yüklenerek ödenebilen yemek ücretleri, her yıl zamlanıyor.

2023 asgari ğcretin 8 bin 500 lira olarak açıklanmasının akabinde yemek ücretlerine zam gelecek mi merak ediliyor.

2022 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 55,08 TL (51 TL+KDV %8) belirlenmişti.

Peki 2023 yemek ücreti ne kadar olacak, belli mi? 2023 yemek parası kaç TL? İşte detaylar...

2023 günlük yemek ücreti kaç TL?

2023 yılı için günlük yemek ücretine dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Enflasyon baz alındığında yeni ücretin günlük 100 lira civarında olması bekleniyor.