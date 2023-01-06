2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediyeler ne zaman ödenecek?

2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediyeler ne zaman ödenecek?

Kamu işçilerinin merakla beklediği açıklama geldi. Kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerini alacakları tarih belli oldu.

Kamuda çalışan işçilere ödenecek olan ilave tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre tediye ödemeleri iki taksit şeklinde gerçekleştirilecek.

Kamuda çalışan işçilerin merakla araştırdığı ilave tediyelerin bu sene hangi tarihte ödeneceği merak uyandırdı.

İlave tediye ödeme tarihleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşçiler "2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ilave tediyelerin ödeneceği tarih.

İlave tediye ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre kamu işçileri ilave tediyelerinin ilk yarısını 27 Ocak diğer yarısını ise 17 Nisan tarihlerinde alacaklar.

