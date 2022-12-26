2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı miktarı!

2023 Asgari ücret zam açıklamasının ardından kıdem tazminatı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar? İşte kıdem tazminatı tavanı miktarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni asgari ücret net 8 bin 506 TL olarak duyurulmuştu. Yeni asgari ücret ile birlikte değişiklik gösterecek kıdem tazminatı tavanı da belli olmuş oldu. Peki 2023 yılında kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

2023 Kıdem tazminatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 senesi için net asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. 2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam uygulanmış oldu. Alınan karara göre, asgari ücretli bir çalışanın işten ayrılması durumunda alacağı en düşük kıdem tazminatı tutarı 10 bin 8 lira olmuş oldu.

Ancak asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalışanların kıdem tazminatı tavan ücretleri henüz belli netleşmiş değil. Şu an için bu rakam 15.371,40 TL olarak bilinmekte.

Kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplama yöntemi de pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Yargıtay’ın yakın tarihli bir kararında (Esas No: 2017/14297, Karar No: 2020/1178 ) kıdem tazminatına esas aylık ücretin nasıl hesaplanacağı şu ifadelerle anlatılmıştır: “Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. Tazminata esas aylık ücret, saat ücretinin önce 7.5, sonra da 30 ile çarpımı sonucu belirlenmelidir. Aksine, aylık ücretin tespitinin işçinin fiilen çalıştığı gün sayısı üzerinden hesaplanması doğru olmaz.”