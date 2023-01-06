2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Rakam açıklandı! İşte geçici kıdem tazminatı tavanı...

2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Rakam açıklandı! İşte geçici kıdem tazminatı tavanı...

2023 yılı kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki memur zammı sonrası geçici olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte güncel rakam...

Kıdem tazminatı tavanının 2023 yılındaki miktarı merak ediliyor. Tavan tutarı geçici olark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından asgari ücret zammı sonrası geçici olarak hesaplandı. İşte 2023 kıdem tazminatı tavan miktarı...

2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

Sene sonuna kadar geçerli olacak olan kesin kıdem tazminatı 2023 memur maaş zammının Resmi Gazete'de yer almasının ardından belli olmuş olacak. Ayrıca memur zammı açıklandığında geçerli olacak olan kıdem tazminatı tavanı hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati imzasıyla mali ve sosyal haklara ilişkin genelge kamuoyu ile paylaşıldı. Yayınlanan genelgede yer alan bilgiye göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 17.904,62 TL olarak duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanacak

Ayrıca memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının imzasıyla dün akşam meclise sunuldu. Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının sonrasında %30 zamma göre yeni memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmış mali ve sosyal haklara ilişkin tekrardan yeni genelge yayımlayacak.