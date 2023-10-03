2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı belli oldu 2023 Nobel Fizik Ödülü'nü maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı bilim insanları Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier kazandı.

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2023 Nöbel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor...

Bu yıl 11 milyon İsveç kronuna yükseltilen ödül, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından veriliyor.

Bun kapsamda da fizik ödülünün kazananı, resmi Twitter hesabı üzerinden gerekçesiyle birlikte duyuruldu.

Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'in "maddedeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" ile 2023 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Bu hafta verilen ikinci ödül

Nobel Fizik Ödülü, Macar bilim insanı Katalin Kariko ve ABD'li meslektaşı Drew Weissman'ın Covid-19 aşılarının yolunu açan mRNA molekülü keşifleri nedeniyle tıp ödülünü kazanmalarının ardından bu hafta verilen ikinci Nobel oldu.

Dinamitin mucidi ve iş insanı Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine bilim, edebiyat ve barış alanlarındaki başarılara verilen ödüller, 1901 yılından bu yana bilim insanlarının en büyük onuru haline geldi..

Peş peşe açıklanacak

Geçen yıl, Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger, iki parçacığın aralarındaki boşluktan bağımsız olarak birbirine bağlı olduğu kuantum dolanıklık üzerine yaptıkları çalışmalarla ödülü kazandılar; bu durum Einstein'ı rahatsız etmiş ve bir zamanlar "uzaktan ürkütücü eylem" olarak adlandırılmıştı.

Ekim ayı başında hafta içi peş peşe açıklanacak olan fizik ödülünü kimya, edebiyat, barış ve ekonomi ödülleri takip edecek..