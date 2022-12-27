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- 2023 Okul servisi ücretleri ne kadar oldu? 2023 Okul servisi ücreti belli oldu!
2023 Okul servisi ücretleri ne kadar oldu? 2023 Okul servisi ücreti belli oldu!
- 27.12.2022 - 16:53
Yapılan yeni düzenlemeye göre okul servisi ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. UKOME'de alınan karar sonrası otobüs, minibüs, taksi ve okul servislerinin yeni ücretleri belli oldu. Okul servislerinde 0-1 km ücreti 660 TL'den 792 TL'ye çıkarıldı.
2023 Okul servisi ücretleri ne kadar oldu?
Alınan karara göre servis mesafesine göre değişkenlik gösterecek olan okul servislerinde zamlı fiyatlar şöyle olmuş olacak:
• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL
• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL
• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL
• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL
• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL
• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL.
• Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL,
• Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL’den 14,69 TL,
• Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL
• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL
• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL
• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL
• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL
• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL