2023 Okul servisi ücretleri ne kadar oldu? 2023 Okul servisi ücreti belli oldu!

2023 Okul servisi ücretleri ne kadar oldu? 2023 Okul servisi ücreti belli oldu!

Yeni alınan UKOME kararı ile 2023 yılı okul servisi ücretleri için yeniden düzenleme yapıldı. Peki 2023 okul servisi ücretleri ne kadar oldu? İşte 2023 okul servisi ücretleri...

Yapılan yeni düzenlemeye göre okul servisi ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. UKOME'de alınan karar sonrası otobüs, minibüs, taksi ve okul servislerinin yeni ücretleri belli oldu. Okul servislerinde 0-1 km ücreti 660 TL'den 792 TL'ye çıkarıldı.

2023 Okul servisi ücretleri ne kadar oldu?

Alınan karara göre servis mesafesine göre değişkenlik gösterecek olan okul servislerinde zamlı fiyatlar şöyle olmuş olacak:

• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL

• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL

• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL

• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL

• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL

• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL.

• Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL,

• Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL’den 14,69 TL,

• Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL

• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL

• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL

• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL

• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL

• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL