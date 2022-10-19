2023 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2023 dini günler takvimi!

2023 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2023 dini günler takvimi!

2022 yılının son aylarında vatandaşlar, "2023 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Hangi günler?" sorularını araştırıyor. İşte 2023 dini günler takvimi...

İslam aleminin en önemli iki bayramı olan Ramazan ve Kurban Bayramı, 2022 yılında tüm İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor.

Kurban ve Ramazan Bayramı'nda tatil planları içerisine giren vatandaşlar bayramın hangi güne denk geldiğini ve kaç gün tatil olacağını merak ediyor.

2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu.

Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "2023 Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? Hangi günler?" sorularına yanıt arıyor. İşte dini günler takvimi...

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

2023 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü bitecek.

2023 Kurban Bayramı ne zaman?

2023 yılı Kurban Bayramı arefesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 01 Temmuz Cumartesi günü bitecek.

2023 Kandil günleri

Regaib Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe

Miraç Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma

Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi

Kadir Gecesi: 17 Nisan 2023 Pazartesi

Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı

Üç aylar ne zaman?

İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe günü, Miraç Kandili ise 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 6 Mart 2023 Pazartesi günü dualarla idrak edilecek.

11 ayın sultanı Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor.