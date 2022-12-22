2023 staj ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası 2023 stajyer maaşı oranı!

2023 staj ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası 2023 stajyer maaşı oranı!

İlgiyle takip edilen asgari ücret açıklaması geldi. Yeni asgari ücret sonrası "2023 staj ücretleri ne kadar oldu?" sorusu merak ediliyor. Peki 2023 staj ücretleri ne kadar oldu?

Asgari ücret açıklaması sonrasında, stajyer maaşları ilgiyle takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı sonrası, stajyer maaşlarına ne kadar zam geldiği de sorgulanıyor. Peki stajyer maaşı ne kadar oldu?

2023 stajyer maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 senesi net asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak duyurdu. Şu anda güncel olarak stajyer maaşı 1.650,11 TL ödenmekte. 2023 yılındaki asgari ücrete ise %54,66 oranında zam yapıldı. Bu veriye göre, stajyer maaşı da 2551,9 TL oranına yükselmiş oldu.

Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı şekilde farklılık gösterebiliyor.

GSS primi ne kadar oldu?

Ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla beraber artış yaşayacak. SGK, 2022 yılında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 195 TL uyguluyordu, bu rakam 2023 yılında 301,5 TL'ye yükselmiş olacak.