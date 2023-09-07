2023 yazı kayıtlardaki en sıcak yaz oldu Bu yılın kuzey yarım küredeki yaz mevsimi, kayıtlara en sıcak yaz olarak geçti. Dünya genelindeki sıcaklık rekoru ise 2016 yılına aitti.

AA

Küresel iklim değişikliği mevsimleri kaydırdı, sıcaklıkları artırdı.

Bu sene yaz geç geldi ama tam geldi.

Temmuz ayıyla birlikte dünya genelinde sıcaklıklar tavan yaptı.

2023 yılı rekor kırdı

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, 2023'ün haziran, temmuz ve ağustos aylarında ortalama hava sıcaklığı küresel olarak en yüksek seviyeye çıktı.

2023 yazında hava sıcaklığı ortalamanın 0,66 derece üzerine çıkarak 16,77 derece oldu.

2016 yılıyla eş değer sıcaklıklar

Bu yılın ilk 8 ayındaki ölçümlerle de 2023 yılı şu ana kadar 2016'dan sonra kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2023'teki ortalama sıcaklık, 2016'nın sadece 0,01 derece altında kaldı.

Kuzey Atlantik ve denizlerin genelinde de normalin üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ölçüldü.

Avrupa'da yaz aylarında denizlerde sıcak hava dalgaları meydana geldi.

Haziran ayında İrlanda ve İngiltere'de, temmuz ve ağustosta ise Akdeniz'de sıcak hava dalgaları kaydedildi.

Türkiye'de ortalamanın üzerinde yağış

Bu yaz ayrıca Türkiye ve Batı Avrupa'da ortalamanın üzerinde yağış görüldü. Bu bölgelerde yağış rekorları kırılırken Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu, Asya'nın bazı bölgeleri, Şili, Brezilya ve Avustralya'nın kuzeybatısında da seller meydana geldi.

Buna karşılık haziran, temmuz ve ağustos ayları İzlanda, Alpler, kuzey İskandinavya, Orta Avrupa, Asya'nın büyük bölümü, Kanada, Kuzey Amerika'nın güneyi ve Güney Amerika'nın neredeyse tamamı ortalamadan daha kurak geçti. Bu nedenle birçok yerde orman yangınları çıktı

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)