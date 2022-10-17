2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Giderlerin 4 trilyon 470 milyar lira, gelirlerin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir." dedi.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı

Teklife göre, 2023 bütçesinde giderlerin 4,47 trilyon TL, gelirler 3,81 trilyon TL olarak öngörülüyor.

İHA'nın haberine göre; bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5 olarak öngörüldü.