2023 yılı Temmuz ayı asgari ücret ara zammı belli oldu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısının ardınan asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştur" dedi.

ensonhaber.com Milyonların beklediği asgari ücrette ara zam süreci tamamlandı. 3'üncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Son toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taraflarla birlikte kameraların karşına çıktı. Asgari ücrete yüzde 34 zam Bakan Işıkhan, Temmuz ara zammını yüzde 34 olarak açıkladı. Işıkhan şöyle konuştu: "Tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çalışma uzlaşmasıyla kararlaştırılmıştır. Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olmuştur." Ayrıntılar geliyor...