2023 yılı vergi, ceza ve harç ücretleri belli oldu! İşte 2023 vergi, ceza ve harç ücretleri..

2023 yılı vergi, ceza ve harç ücretleri belli oldu! İşte 2023 vergi, ceza ve harç ücretleri..

Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi rakamlarının açıklanması ile 2023 yılı vergi, harç ve cezaların hangi oranda artış göstereceği belli oldu. İşte 2023 yılı vergi, ceza ve harç ücretleri..

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamlarının belli olmasından sonra 2023 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu.

Vergi, harç ve cezalardaki artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 1 Ocak 2023 itibariyle ehliyet ve pasaport harcı ile trafik cezaları da bu oranda artış gösterecek.

- 6 aylık pasaport harcı ücreti 309 liradan 689 liraya çıkacak

- 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı 1048 liradan 2 337 lira liraya çıkacak

- A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 1116 liradan 2489 liraya çıkacak

- 2023 yılında özel iletişim vergisi yüzde 122,93 oranında artacak.

- Yurt dışından getirilen telefonlar için alınan IMEI kayıt ücreti 2732 liradan 6091 TL’ye çıkacak.

Trafik cezaları

Yeniden değerleme oranı trafik cezaları için de artışa neden oluyor.

- Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya çıkacak

- Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkarılacak

- Trafikte hız limitini yüzde 10 ile yüzde 30 arasında geçenlere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında geçenlere 1980 lira ve yüzde 50 geçenlere ise 4064 lira para ceza kesilecek.

- Alkollü araç kullanmanın cezası 4064 lira ile 8190 lira arasında değişkenlik gösterecek.