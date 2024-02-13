2023 yılında 140 bin kişi MİT'e bilgi verdi: Eylül ayındaki artış dikkat çekti Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kuruma internet sitesi üzerinden bilgi ileten kişi sayısını açıkladı. 2023 yılında 140 bin vatandaş kuruma bilgi ulaştırdı. 2023 yılında en çok eylül ayında bilgi ulaştırıldı.

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MİT'in geçmişi 1913'te oluşturulan aynı zamanda ilk modern Türk istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'ya kadar uzanıyor.

Bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temeli ise 6 Ocak 1926'da atıldı.

Sayılar açıklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kuruma internet sitesi üzerinden bilgi ileten kişi sayısını açıkladı.

140 bin kişi bilgi sağladı

Son bir yılda yaklaşık 140 bin kişi MİT’e istihbarat sağlayarak katkıda bulundu.

Son bir yılda internet kanalıyla teşkilata bilgi desteği verenlerin sayılarının aylara göre dağılımı ise şöyle; 2023 yılı şubat 12 bin 458, mart 19 bin 947, nisan 12 bin 897, mayıs 9 bin 815, haziran 10 bin 903, temmuz 7 bin 193, ağustos 11 bin 291, eylül 29 bin 770, ekim 9 bin 781, kasım 4 bin 927, aralık 5 bin 69, 2024 ocak 6 bin 714.

Kimlik gizli tutuluyor

İstihbarat faaliyetlerini kurumun işi olduğu belirtilirken, hür türlü bilginin önemli olduğuna vurgu yapılıyor ve şöyle deniliyor:

Vereceğiniz en ufak bilgi dahi Millî İstihbarat Teşkilâtında kıymetlendirilir ve değerlendirmeye alınır. Zaman ve emek israfı olmaması için bunu bir sorumluluk çerçevesinde yapmanızı temenni eder ve yanlış, yanıltıcı ya da üçüncü taraflara iftira niteliğindeki bilgilerin tarafımıza kasıtlı olarak sunulmamasını isteriz.



Söz konusu amaçlarla Teşkilâtımıza beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler, yasal takibatla karşı karşıya kalacaktır. İçiniz rahat olsun. Bilgi sağlamanın potansiyel risklerini biliyoruz. Millî güvenliğe yaptığınız katkının en üst düzeyde saygı ve gizlilik hak ettiğinin farkındayız. Bu sebeple kimliğinizin ve paylaştığınız diğer ayrıntıların kesinlikle gizli tutulacağını vurgulamak istiyoruz. Form vasıtasıyla sitemize gönderdiğiniz tüm bilgileri TLS (Transport Layer Security) kullanarak şifreliyoruz ve böylece üçüncü şahısların müdahalesine karşı koruyoruz. İsterseniz isim vermeden de mesajınızı bize iletebilirsiniz.

MİT'e nasıl bilgi verilir?

MİT'in internet sitesinde "Nasıl yardım edebilirsin" başlığı bulunuyor. Bu başlığa tıkladıktan sonra özel sayfa açılıyor ve bu sayfadaki bilgileri doldurarak, kuruma bilgi iletiliyor.

MİT'in internet sitesinde vatandaşların vereceği bilginin önemine de vurgu yapılıyor.

Sitede şu bilgiler yer alıyor: