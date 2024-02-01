ensonhaber.com

Türkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına güvenlik güçleri çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes operasyonlarında 420 organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.

"Ülkemizin huzur ve güvenliği için enselerinde olmaya devam edeceğiz"

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz!



420 organize suç çetesi içerisinde;

6'sı uluslararası,

2'si ulusal,

13'ü bölgesel ve

121'i yerel olmak üzere



142'si nitelikli silahlı organize suç çetesi.



Suç Örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırdığında,

420 organize suç çetesinin;

270'i organize suç,

128'i narkotik suç ve

22'si ise siber suç çetesi.



Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz.



Operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



Ülkemizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz.