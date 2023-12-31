2023 yılında 'bebek' heyecanı! İşte bu yıl anne-baba olan ünlüler...
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Dünya genelinde yeni yıl heyecanı yaşanıyor.

2023’ün son gününde, geçmiş 1 yıl hatırlanırken, 2024 için ise yeni umutlar konuşuluyor.

2023 yılında birçok ünlü anne-baba oldu.

Evliliklerini çocuk ile taçlandıran ünlüler, ailelerini genişletti.

İşte 2023 yılında tamamlanan ünlüler;

Leyla Lydia Tuğutlu Ceyhun Ergin

Tuğutlu, 2017 yılından bu yana aşk yaşadığı sevgilisi Ceyhun Ergin ile 2022 yılında evlendi.

Çift, evliliklerinin meyvesi Evren Deniz’i 20 Ocak tarihinde kucaklarına aldı.

Hazal Kaya Ali Atay

2019 yılında evlenen oyuncular, oğulları Fikret Ali’yi aynı yıl kucaklarına aldı.

Çift, kızları Leyla Süreyya’yı ise bu yıl 12 Şubat tarihinde kucakladı.

Fahriye Evcen Burak Özçivit

2017 yılında dünyaevine giren çift oğulları Karan’ı 2019’da, Kerem’i ise 18 Ocak 2022 tarihinde dünyaya getirdi.

Aslı Enver Berkin Gökbudak

Başarılı oyuncu Aslı Enver 4 Temmuz 2023’te kızı Elay’ı doğurdu.

Nazlı Sabancı Hacı Sabancı

2021’de evlenen çift, Arzı Alara isimli kızlarının heyecanını 15 Ağustos 2023 tarihinde yaşadı.

Atiye- Erol Sebebci

5 yıl önce müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlenen Atiye, 2019 yılında Ferah Feza’yı, 20 Eylül 2023’te ise Neva’yı doğurdu.

Ezgi Mola Mustafa Aksakallı

Yıllardır aşk yaşayan çift, 8 Mayıs’ta dünyaevine girdi, 23 Kasım’da ise oğulları Can’ı kucaklarına aldı.

Kaan Urgancıoğlu Burcu Denizer

2023 yazında Yunanistan’da evlenen çiftin Ardıç ismini verdiği bebekleri 10 Aralık 2023’te dünyaya gözlerini açtı.