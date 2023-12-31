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2023 yılında 'bebek' heyecanı! İşte bu yıl anne-baba olan ünlüler...

2023 yılında 'bebek' heyecanı! İşte bu yıl anne-baba olan ünlüler... Yeni yıla sayılı saatler kala geçmiş 1 sene yad ediliyor. İşte 2023 yılında 'evlat' sevgisi ile tamamlanan isimler...