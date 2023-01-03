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2023 yılının memur maaşları belli oldu

2023 yılının memur maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. 2023 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı da belirlendi.