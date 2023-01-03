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    2023 yılının memur maaşları belli oldu

    Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. 2023 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı da belirlendi.
    • 03.01.2023 - 10:42
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 11:03
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    2023 yılının memur maaşları belli oldu

    Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği yeni zam oranı açıklandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak olan zam oranı da netleşti.

    TÜİK, enflasyonun aralık ayında yüzde 1,18 arttığını, 2022 yılında da yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

    Bunun üzerine gözlerin çevrildiği yeni memur maaşları da şekillendi.

    Buna göre, memur ve memur emeklileri maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu;

    Memur maaşları

    • Vali 32.677 TL - 38.058 TL
    • Genel müdür (1/4) 28.382 TL - 33.056 TL
    • Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12.982 TL - 15.120 TL
    • Memur (Lise - 15/1) 9.051 TL - 10.542 TL
    • Öğretmen (9/1) 10.047 TL - 11.702 TL
    • Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17.629 TL - 20.533 TL
    • Başkomiser (8/1) 14.331 TL - 16.691 TL
    • Polis memuru (11/1) 13.132  TL - 15.295 TL
    • Pratisyen hekim (8/1) 15.263 TL - 17.777 TL
    • Uzman hekim (7/1) 15.980 TL - 18.612 TL
    • Hemşire (Lisans - 9/1) 11.260 TL - 13.115 TL
    • Mühendis (8/1) 13.905 TL - 16.196 TL
    • Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9.760 TL - 11.367 TL
    • Araştırma görevlisi (8/1) 14.543 TL - 16.938 TL
    • Vaiz (Lisans - 9/1) 10.647 TL - 12.400 TL
    • Avukat (9/1) 13.401 TL - 15.608 TL
    • Hizmetli (Lise - 15/1) 8.435 TL - 9.824 TL

    Memur emeklisi maaşları

    • Müsteşar (1/1) 21.900 TL - 25.736 TL
    • Genel müdür (1/1) 19.359 TL - 22.778 TL
    • Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.476 TL - 8.937 TL
    • Memur (Lisans - 4/1) 6.009 TL - 7.229 TL
    • Öğretmen (1/4) 7.476 TL - 8.937 TL
    • Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.687 TL - 15.006 TL
    • Başkomiser (1/4) 7.617 TL -  10.513 TL
    • Polis memuru (1/4) 7.617 TL - 10.513 TL
    • Hemşire (Lisans - 1/4) 7.266 TL - 10.513 TL
    • Mühendis (1/4) 9.114 TL - 10.845 TL
    • Teknisyen (Lise -1/4) 6.343 TL - 7.618 TL
    • Pratisyen hekim (1/4) 13.452 TL - 17.309 TL
    • Profesör (1/4) 15.601 TL - 18.400 TL
    • İmam-hatip 7.476 TL - 10.513 TL
    • Avukat (1/4) 7.476 TL -  10.513 TL
    • En düşük memur emekli aylığı 6,077 TL -  7,078 TL

    2023 yılının memur maaşları belli oldu #1


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