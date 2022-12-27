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    2023 Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak? Ocak'ta yatar mı?

    Yeni asgari ücretin hangi maaşta geçerli olacağı merak konusu oldu. Asgari ücretli işçiler, "2023 zamlı maaşlar ne zaman ödenecek" sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 09:15
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    2023 Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak? Ocak'ta yatar mı?

    2023 yılında geçerli olacak olan asgari ücret, 8 bin 500 lira olarak belirlendi.

    3 milyondan fazla asgari ücretli çalışan yeni yılda yüzde 54 oranında zamla maaş alacak.

    Maaş günü yaklaşanlar zamlı asgari ücret alıp almayacaklarını merak ediyor. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu arama motorlarında sorgulanıyor.

    Peki 2023 asgari ücret hangi ay ödenecek? Zamlı asgari maaşlar ne zaman yatacak? İşte maaş tarihi...

    2023 Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak? Ocak ta yatar mı? #1

    2023 zamlı asgari ücret ödemeleri

    İşçiler, 1 aylık çalışmalarının sonunda maaş alıyorlar. Buna göre zamlı asgari ücreti ocak ayında hakedecekler ve hakedişleri şubat ayında maaşa yansıyacak.

     


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