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2023 Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak? Ocak'ta yatar mı?

2023 Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak? Ocak'ta yatar mı?

Yeni asgari ücretin hangi maaşta geçerli olacağı merak konusu oldu. Asgari ücretli işçiler, "2023 zamlı maaşlar ne zaman ödenecek" sorusuna yanıt arıyor.