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    2023'ün ilk kandili Regaip ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili tarihi

    Üç ayların ilk kandili Regaip, 2023 yılında idrak edilecek. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2023 Regaip Kandili tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 14:43
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    2023'ün ilk kandili Regaip ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili tarihi

    Kandil günler, İslam aleminin dört gözle beklediği zamanlar arasında yer alıyor.

    Üç aylara sayılı günler kala, idrak edilecek olan ilk kandil Regaip ne zamana denk geliyor merak konusu oldu.

    Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir.

    Regaip Kandili, ihsanı bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, ömrümüzün bereketini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir.

    Peki 2023 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tarihi...

    2023 ün ilk kandili Regaip ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili tarihi #1

    Regaip Kandili ne zaman 2023?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 Dini Günü Takvimi'nde yer alan bilgiye göre Regaib Kandili, 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

     


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