2023'ün son cuma hutbesinde yılbaşı vurgusu: Haramlardan uzak durun Diyanet'in yılın son hutbesi için hazırladığı metinde, yılbaşı eğlencelerinin kültürümüzde olmadığı, alkol, kumar, şans oyunları ve piyango gibi haramlardan da uzak durulması gerektiği vurgulandı.

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Dünya bir yılı daha geride bırakılıyor.

2023'ün son günlerinde tatlı bir yeni yıl telaşı var.

İslam alemi de bugün yılın son cuma namazında buluşacak.

2023'ün son cumasında okunacak hutbeyi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı.

Geçmiş yıl muhasebesi

Bir 'geçmiş yıl muhasebesi' niteliğindeki hutbede insanın kendisini sorgulaması, tüm ömrünü bir muhasebe bilinciyle geçirmesine dikkat çekiliyor.

Hutbede; "Gönül inciten, kardeşliğimizi zedeleyen kem sözlere karşı dilimize kilit vurabildik mi? Kalbimizi katılaştıran, zihnimizi kirleten her türlü olumsuz duygu ve düşünceden kendimizi arındırabildik mi? Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara nedamet gözyaşlarıyla tövbe edip Rabbimizin affına sığınabildik mi?" soruları soruluyor.

Soruların hemen ardından ise yılbaşına özel uyarılar ve hatırlatmalara yer veriliyor.

"Şans oyunları ve piyango gibi haramlardan uzak duralım"

Çam ağacı süsleme, yeni yıl kutlama gibi ritüellerin kültürümüzde yeri olmadığı belirtilirken, şu ifadelere yer veriliyor: