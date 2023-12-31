2023'ün son gününde Ayasofya doldu taştı Yılın son gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turistler akın etti.

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İHA

Dünyanın dört bir yanında 2024 heyecanı yaşanıyor.

2023 sona ererken, yeni yıl için umutlar yeşerdi.

Yeni yılı camide karşılamak isteyenler ise harekete geçti.

Yılın son gününde Ayasofya ziyareti

2023'ün son gününde Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya ziyaretçilerini ağırladı.

Vatandaşlar ve yabancı turistler, bölgelere adeta akın etti.

Ayrıca Ayasofya'ya girişte oluşan uyruk metreleri buldu.

Camide yoğunluk

Güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti.

Ziyaretçiler nedeniyle camide yoğunluk oluştu.

Camiyi ziyaret eden kişilerden bazıları ibadet ederken, bir kısmı da içeriyi gezdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)