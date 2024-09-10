2024-DGS sonuçları açıklandı

Haber Merkezi
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının değerlendirmesinin tamamlandığını duyurdu.
İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine çıkarmaları için 30 Haziran'da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı.
BÖLÜM TERCİHİ YAPACAKLAR
DGS sınavında başarı kaydeden adaylar, bir sonraki aşamada bölüm tercihi yapacaklar.
SONUÇLARA ÖSYM SİTESİNDEN ERİŞİLECEK
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.
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