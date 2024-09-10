2024-DGS sonuçları açıklandı
Haber Merkezi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının değerlendirmesinin tamamlandığını duyurdu.

İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine çıkarmaları için 30 Haziran'da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı.

BÖLÜM TERCİHİ YAPACAKLAR

DGS sınavında başarı kaydeden adaylar, bir sonraki aşamada bölüm tercihi yapacaklar.

SONUÇLARA ÖSYM SİTESİNDEN ERİŞİLECEK

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.

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Büşra Yıldız
Editör