2024 fitre bedeli belli oldu! Diyanet'ten açıklama geldi Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu yıl fitre ne kadar sorusu da yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı için fitre bedelini açıkladı.

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Ramazan ayı için sayılı günler kaldı...

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan'da en çok merak edilen ise fitre miktarı oldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, her yıl geçim standartlarına göre belirlenen fitre miktarını 2024 yılı için açıkladı.

"130 TL olarak belirlenmiştir"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.

Fitre nedir?

Fitre, Ramazan'da Müslümanların ihtiyacı olanlara vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor.

Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

Kimlere verilir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir.

Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.