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REUTERS

Farklı kategorilerde başarılı çalışmalara imza atan yüzlerce kişi veya kuruluşa 1901 yılından bu yana verilen ve her yıl merakla beklenen Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediliyor.

Her yıl verilen üçüncü ödül olan kimya ödülü, bu hafta başında açıklanan tıp ve fizik ödüllerinden sonra duyuruluyor.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananı açıklandı.

Nobel Tıp Ödülü ve Fizik Ödülü'nün sahipleri daha önce açıklanmıştı.

DAVİD BAKER, DEMİS HASSABİS VE JOHN JUMPER

David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper, proteinlerin yapısı üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı 2024 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmaya hak kazandı.

NOBEL ÖDÜLÜ 1,1 MİLYON DOLAR

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi tarafından verilen ve bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden sayılan Nobel Ödülü, 11 milyon İsveç kronu (1,1 milyon dolar) değerinde.

PROTEİN ÇALIŞMALARI ÖDÜL GETİRDİ

Bilim Akademisi, ödülün yarısının "hesaplamalı protein tasarımı için" Baker'a verildiğini, diğer yarısının ise "protein yapısı tahmini için" Hassabis ve Jumper tarafından paylaşıldığını açıkladı.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ

Amerikalı John Hopfield ve Kanadalı-İngiliz Geoffrey Hinton, "öğrenebilen makineler konusundaki" öncü çalışmaları ile Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.