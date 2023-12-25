2024 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi

AA & Ensonhaber
TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı.
Oturumun 2024 bütçesi görüşmelerinde yapılan oylama ile 2024 yılı merkezi yönetim bütçesi TBMM'de kabul edildi.
11 Aralık'ta başlayan bütçe maratonu sona erdi
Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, bugünki son gün görüşmelerinin ardından sona erdi.
Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını 2 gün daha sürdürerek tatile çıkacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış