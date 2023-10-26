2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de Enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlerin yer aldığı yıllık programa göre, büyümenin 2024'te yüzde 4 olması öngörüldü. Enflasyon hedefi ise gelecek yıl sonu için yüzde 33 olarak belirlendi…

ensonhaber.com

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Büyüme hedefi yüzde 4

Buna göre, 2024'te ekonominin yüzde 4 oranında büyüyerek dengeli bir yapıda gerçekleşmesi öngörüldü.

Enflasyonda hedef yüzde 33

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 61 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 33 oldu.

İstihdam hedefi

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2024 yılında, öngörülen büyüme oranı çerçevesinde istihdamın bir önceki yıla göre 774 bin kişi artması bekleniyor. İş gücüne katılma oranının 0,7 puan artarak 2024 yılında yüzde 54,4 seviyesine ulaşacağı ön görülüyor.

Yıl genelinde iş gücüne katılım ve nüfus artışı etkilerinin istihdam artışına baskın gelmesi sonucunda işsizlik oranının yüzde 10,3 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İhracat, ithalat ve dış ticaret açığı

2024'te dış talebin bir önceki yıla göre artması etkisiyle ihracatta ılımlı toparlanma ve seyahat gelirlerinde aratış beklentisiyle birlikte cari işlemler dengesinde iyileşme yaşanması öngörüldü.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

Cari işlemler dengesindeki iyileşme sonrasında dış finansman gereksiniminde kademeli bir azalış yaşanacağı tahmin edilmektedir.



2024'te ihracatın yüzde 4,7 artarak 267 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 1,6 artarak 372,8 milyar dolarak ulaşması ve böylece dış ticaret açığının 112 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Enflasyon ve para politikasında yeni tedbirler

Öte yandan programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi. Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek.

Para politikası araçlarının enflasyonu düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edilecek.

Maliye ve gelirler politikaları para politikasıyla koordineli olarak yürütülecek.

Para politikası kararları enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları başta olmak üzere enflasyonu etkileyen tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacak.

Rezerv arttırıcı uygulamalar güçlü hale getirilecek

Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv arttırıcı uygulama ve araçlar çeşitlendirerek güçlendirilecek.

Kredi kartına taksitte ilave önlem

Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

Konut arzı artırılacak

Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak. Böylece kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacak.

Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.

Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araç satışları için dijital kayıt sistemi kurulacak.

Kamuya yerli üretim taşıt alımı

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.

Bu amaçla Togg ile yapılan protokol kapsamında alınan araçlar kamu kurumlarına tahsis edilecek.

25 yaş altına BES teşviği

25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek.

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