2024 Yılı Üç Aylar ve Dini günler takvimi Rahmet ve mağfiret mevsimi olan, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran Üç Ayların başlamasına çok az bir vakit kaldı. Peki Üç Aylar ne zaman başlıyor? Üç Aylar neden önemli? İşte 2024 yılı Üç Aylar takvimi...

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Üç Aylar bereketin, ibadetin ve yardımlaşmanın mevsimidir. Regaib kandiliyle başlar, Miraç ve Berat Kandiliyle devam eder. Ve en önemlisi, 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayını içinde barındırır. Kadir gecesiyle zirveye ulaşır ve Ramazan bayramıyla taçlanır...

Peki Kandiller hangi tarihte? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ensonhaber olarak sizin için hazırladığımız 2024 Üç Aylar ve dini Günler takvimi...

2024 Yılı Üç Aylar ve dini günler takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre; Üç aylar, 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

Regaib, Miraç, Berat Kandillerini ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındıran üç aylar hakkında Peygamberimiz (s.a.v.);

"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır."

buyurmuştur.

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili