Üç Aylar bereketin, ibadetin ve yardımlaşmanın mevsimidir. Regaib kandiliyle başlar, Miraç ve Berat Kandiliyle devam eder. Ve en önemlisi, 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayını içinde barındırır. Kadir gecesiyle zirveye ulaşır ve Ramazan bayramıyla taçlanır...
Peki Kandiller hangi tarihte? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ensonhaber olarak sizin için hazırladığımız 2024 Üç Aylar ve dini Günler takvimi...
2024 Yılı Üç Aylar ve dini günler takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre; Üç aylar, 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.
Regaib, Miraç, Berat Kandillerini ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındıran üç aylar hakkında Peygamberimiz (s.a.v.);
"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır."
buyurmuştur.
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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