2024 yılında dünyanın iki hali

AA

2024 yılında, dünyada masum insanlar öldürüldü.

İsrail, 7 Ekim 2023 yılında başladığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 2024 yılında da devam etti.

Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail, savaşı Orta Doğu'ya yaymak için Lübnan'a da saldırdı.

İsrail'in saldırı nedeniyle özellikle kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, Batı'nın gündemi de bambaşkaydı...

KARE KARE 2024

2024 yılında her ay Batı dünyasının gündeminde yaşananlar ile İsrail saldırıları altındaki Gazze ve Lübnan’da yaşananlar aynı karede bir araya getirildi.

DÜNYANIN İKİ FARKLI YÜZÜ

Dünyanın iki farklı yüzünü yansıtan kolajda, bir yanda Batı ülkelerindeki etkinlikler diğer tarafta ise İsrail saldırılarının acı tablosu yer aldı.

BİR TARAFTA KUTLAMA DİĞER TARAFTA SAVAŞ

1 Ocak 2024 tarihinde, İngiltere'nin başkenti Londra, "London Eye" çevresinde yapılan havai fişek ve ışık gösterileriyle yeni yıla girmişti.

30 Ocak 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Gazze'nin Deyr Belah kentine aydınlatma bombaları atılmıştı.