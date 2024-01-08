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Düzensiz göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kalkan-7 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

27 ilde birden yapıldı

Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 80 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya ayrıca 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını da ifade etti.

"İnsan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz"

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu şekilde paylaştı:

2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen Kalkan-7 operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.



Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.



İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde jandarmamız, polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda:



- 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

- Bunlardan 6'sı tutuklandı.

- 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.



Operasyonları düzenleyen jandarmamızı, polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın uzman personelini tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.