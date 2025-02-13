Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, asayiş çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar yürüten ekipler, yıl boyunca aranan şahıslara yönelik birçok operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında haklarında mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan şüpheliler de tek tek tespit edilerek yakalandı.

197 BİNDEN FAZLA FİRARİ KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre, düzenlenen asayiş operasyonlarında, 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan bin 249 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam 197 bin 940 kişi yakalandı.

"BİZDEN KAÇAMADILAR"

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi;

2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli bizden kaçamadı



2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) "Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara” yönelik düzenlenen operasyonlarda;

0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 1.249 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam: 197 bin 940 kişi yakalandı.

"BİZDEN KAÇIŞ YOK"

Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok!



Geçen hafta da;

Karabük’te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. isimli şahıs yakalandı.



Karabük İl Jandarma Komutanlığımızı ve JASAT Ekiplerimizi tebrik ediyorum.

"112'YE BİLDİRİN, GEREĞİNİ YAPALIM"