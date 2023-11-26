2024'te hizmete giriyor! Hava taksilerinde sona gelindi

Hava ulaşımında yeni bir döneme giriliyor...
Bilim kurgu hikayelerinin bir parçası gibi görünen uçan otomobiller gerçeğe dönüşüyor.
Gelişen teknolojiyle birlikte hazırlanan uçak taksiler, 2024 yılında hayata geçiriliyor.
Çalışmalarda sona gelinirken, Habertürk yazarı Güntay Şimşek, yolculu uçuşlara en yakın olan 5 hava taksi projesini ele aldı.
İşte o projeler ve özellikleri...
Alman kuruluşu Volocopter
Volocopter, 2019 yılında "Volocity" isimli uçan taksisini tanıtmıştı. Tamamen elektrikle çalışan uçan taksi, tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor.
Üzerinde 18 adet pervanesi bulunan VoloCity, uçuş esnasında dengeyi sağlamak için üzerinde bir de dengeleyici barındırıyor.
Volocopter, şimdi de VoloConnect isimli dört koltuklu elektrikli hava aracını test ediyor.
Gürültüsüz olacak hava aracının uçuşu yer seviyesindekiler tarafından ise duyulmayacak. 2024 yılında nihai sertifikayı alması beklenen araç, kısa süre sonra ABD’de ticari hizmete başlayacak.
Özellikleri
Kapasite: 2 kişi
Güç Kaynağı: Elektrik/Batarya
Motor Adedi: 9 Batarya
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 900 kg
Maksimum Yük Kapasitesi: 200 kg
Menzil: 35 km
Maksimum Uçuş Hızı: 110 km/s
Toplam Yükseklik: 2,5 m
Tek Rotor Çapı: 2,3 m
Rotor Sayısı: 18
Joby Aviation
ABD’li tamamen elektrikli dikey kalkış ve iniş hava taksisinin, uçuş testine başlamak için geçtiğimiz temmuz ayında onay aldı.
Hava taksi 12 Kasım’da 4 pilotuyla test uçuşlarına başladı. Başarılı uçuş gerçekleştiren araç, önümüzdeki yıl yolculu uçuşlara başlaması bekleniyor.
Özellikleri
Kapasite: 1 pilot 4 yolcu
Motor Adedi: 6 batarya
Maksimum Hız: 322 km/s
Menzil: 241 km
Kanat Açıklığı: 10,7 metre
Uzunluk: 7,3 metre
Ağırlık: 1815 kg
Gövde: Karbon fiber kompozit
Alman Lilium
Alman hava taksi geliştiricisi Lilium Air Mobility, hava taksi projelerinde oldukça ön planda.
Çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’u, son dönemde Türkiye’den gelen uzman teknik ekiplerden oluşuyor. Öyle ki ekip, projede önemli rol oynuyor.
Özellikleri
Kapasite: 1 pilot ve 6 yolcu
Boş Ağırlık: 440 kg (5 kişilik: 1.300 kg, 7 kişilik: 3.100 kg)
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 640 kg Motor: 36 adet elektrik motorunun toplam gücü 320 kW
Maksimum Hız: 300 km/s
Seyir Hızı: 280 km/s
Menzil: 300 km
Brezilyalı Eve
Brezilyalı havacılık şirketi Emrbaer’in projesi olan Eve, yüzde 100 elektrikli. Bir pilot ve 4 yolcu taşıyabilecek kapasiteye sahip. Öte yandan bagajlar için de belirli bir alan bulundurulacak.
Özellikleri
Kapasite: 1 pilot 4 yolcu
Menzil: 100 km/s
Uçuş Zamanı: Bilinmiyor
Maksimum Yük Kapasitesi: 450 kg
Maksimum Uçuş hızı: 320 km/s
Seyir İrtifa Aralığı: 1000 metre
Ağırlık: 1 ton
Gövde: Karbon fiber kompozit
Midnight
ABD merkezli havacılık şirketinin hazırladığı hava taksisi projesinde, elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight, 10 dakikada 40 kilometre uçabilecek.
160 kilometre mesafeye kadar uçma kapasitesine sahip uçak, 80 kilometreye kadar olan şehir içi yolculuklar için tasarlandı.
241 kilometre hız kapasitesiyle dizayn edilen araç, saatlerce süren yolculukları dakikalara düşürmeyi hedefliyor.
10 dakikada 40 kilometre yol gidebilen araç, pilot hariç 4 yolcu taşıyabiliyor. Bagaj taşıma imkanı da sunan Midnight, 12 dakikalık şarjla 32 kilometre gidebiliyor.
Özellikleri
Kapasite: 1 Pilot 4 Yolcu
Menzil: 32-80 km
Seyir Hızı: 241 km/s
Seyir İrtifası: 610 metre
Maksimum Yük Kapasitesi: 456 kg
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 3175 kg
İleri Uçuş Gürültü Seviyesi: 45 dba
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