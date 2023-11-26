2024'te hizmete giriyor! Hava taksilerinde sona gelindi Havacılık şirketlerince gelişen teknolojiyle birlikte tasarlanan hava taksileri, kapsamlı özellikleriyle ilgi çekiyor. Heyecanla beklenen taksilerin önümüzdeki yıldan itibaren yolcu taşıması bekleniyor.

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Hava ulaşımında yeni bir döneme giriliyor...

Bilim kurgu hikayelerinin bir parçası gibi görünen uçan otomobiller gerçeğe dönüşüyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte hazırlanan uçak taksiler, 2024 yılında hayata geçiriliyor.

Çalışmalarda sona gelinirken, Habertürk yazarı Güntay Şimşek, yolculu uçuşlara en yakın olan 5 hava taksi projesini ele aldı.

İşte o projeler ve özellikleri...

Alman kuruluşu Volocopter

Volocopter, 2019 yılında "Volocity" isimli uçan taksisini tanıtmıştı. Tamamen elektrikle çalışan uçan taksi, tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor.

Üzerinde 18 adet pervanesi bulunan VoloCity, uçuş esnasında dengeyi sağlamak için üzerinde bir de dengeleyici barındırıyor.

Volocopter, şimdi de VoloConnect isimli dört koltuklu elektrikli hava aracını test ediyor.

Gürültüsüz olacak hava aracının uçuşu yer seviyesindekiler tarafından ise duyulmayacak. 2024 yılında nihai sertifikayı alması beklenen araç, kısa süre sonra ABD’de ticari hizmete başlayacak.

Özellikleri

Kapasite: 2 kişi

Güç Kaynağı: Elektrik/Batarya

Motor Adedi: 9 Batarya

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 900 kg

Maksimum Yük Kapasitesi: 200 kg

Menzil: 35 km

Maksimum Uçuş Hızı: 110 km/s

Toplam Yükseklik: 2,5 m

Tek Rotor Çapı: 2,3 m

Rotor Sayısı: 18

Joby Aviation

ABD’li tamamen elektrikli dikey kalkış ve iniş hava taksisinin, uçuş testine başlamak için geçtiğimiz temmuz ayında onay aldı.

Hava taksi 12 Kasım’da 4 pilotuyla test uçuşlarına başladı. Başarılı uçuş gerçekleştiren araç, önümüzdeki yıl yolculu uçuşlara başlaması bekleniyor.

Özellikleri

Kapasite: 1 pilot 4 yolcu

Motor Adedi: 6 batarya

Maksimum Hız: 322 km/s

Menzil: 241 km

Kanat Açıklığı: 10,7 metre

Uzunluk: 7,3 metre

Ağırlık: 1815 kg

Gövde: Karbon fiber kompozit

Alman Lilium

Alman hava taksi geliştiricisi Lilium Air Mobility, hava taksi projelerinde oldukça ön planda.

Çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’u, son dönemde Türkiye’den gelen uzman teknik ekiplerden oluşuyor. Öyle ki ekip, projede önemli rol oynuyor.

Özellikleri

Kapasite: 1 pilot ve 6 yolcu

Boş Ağırlık: 440 kg (5 kişilik: 1.300 kg, 7 kişilik: 3.100 kg)

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 640 kg Motor: 36 adet elektrik motorunun toplam gücü 320 kW

Maksimum Hız: 300 km/s

Seyir Hızı: 280 km/s

Menzil: 300 km

Brezilyalı Eve

Brezilyalı havacılık şirketi Emrbaer’in projesi olan Eve, yüzde 100 elektrikli. Bir pilot ve 4 yolcu taşıyabilecek kapasiteye sahip. Öte yandan bagajlar için de belirli bir alan bulundurulacak.

Özellikleri

Kapasite: 1 pilot 4 yolcu

Menzil: 100 km/s

Uçuş Zamanı: Bilinmiyor

Maksimum Yük Kapasitesi: 450 kg

Maksimum Uçuş hızı: 320 km/s

Seyir İrtifa Aralığı: 1000 metre

Ağırlık: 1 ton

Gövde: Karbon fiber kompozit

Midnight

ABD merkezli havacılık şirketinin hazırladığı hava taksisi projesinde, elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight, 10 dakikada 40 kilometre uçabilecek.

160 kilometre mesafeye kadar uçma kapasitesine sahip uçak, 80 kilometreye kadar olan şehir içi yolculuklar için tasarlandı.

241 kilometre hız kapasitesiyle dizayn edilen araç, saatlerce süren yolculukları dakikalara düşürmeyi hedefliyor.

10 dakikada 40 kilometre yol gidebilen araç, pilot hariç 4 yolcu taşıyabiliyor. Bagaj taşıma imkanı da sunan Midnight, 12 dakikalık şarjla 32 kilometre gidebiliyor.

Özellikleri

Kapasite: 1 Pilot 4 Yolcu

Menzil: 32-80 km

Seyir Hızı: 241 km/s

Seyir İrtifası: 610 metre

Maksimum Yük Kapasitesi: 456 kg

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 3175 kg

İleri Uçuş Gürültü Seviyesi: 45 dba