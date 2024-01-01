2024'te köprü ve otoyollarda yeni fiyatlar belli oldu 1 Ocak gecesinden itibaren uygulanmak üzere KGM tarafından işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerine ortalama yüzde 76 oranında, Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine ortalama yüzde 50 oranında zam geldi.

ANKA

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Yeni yıl demek bir bakıma birçok alanda yeni fiyat tarifeleri anlamına geliyor.

Bu kapsamda köprü ve ottoyollarda yeni fiyatlar belli oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü ücretlerine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Köprü ve otoyollarda ortalama yüzde 76-50 zam geldi

KGM tarafından işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında, Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretleriinin 1 Ocak Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere "yeniden düzenlendiğini" duyurdu.

Köprülerde otomobil geçiş ücretleri

Yeni tarifeye göre; otomobil için geçiş ücretleri; Osmangazi Köprüsü için ücreti yüzde 57 zamlaranak 184.50 TL'den 290 TL'ye yükseldi, 1915 Çanakkale Köprüsü için yüzde 47,50 zamlanarak 250 TL'den 295 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ücreti yüzde 84 zamlanarak 19 TL'den 35 TL'ye yükseldi.

Zamlara ilişkin KGM'den yapılan açıklama şöyle:

"Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-işlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.



Yönetmeliğe göre her yıl başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ye göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinde; 2022 yılında Üretici Fiyat Endeksi'ndeki %97,72 oranındaki yükselişe rağmen düzenleme yapılmamış, mevcut geçiş ücretleri 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulanmıştır.



Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak; Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama %76 oranında, YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama %50 oranında artırılmıştır."

Otoyollarda zamlı fiyatlar

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9,00 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15,00 TL oldu.

YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlendi.