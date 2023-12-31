2024'te Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor! TBMM'ye gelecek düzenlemeler TBMM, 2023 çalışma takvimini tamamladı. Çalışmalarına kısa bir ara veren Meclis'in yeni yıl gündemi; ekonomi, sağlık, hukuk gibi birçok alandaki önemli sorunların çözümü için çok yoğun olacak.

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Gelişen teknolojiler, yeni ortaya çıkan gereklilikler, yaşanan aksaklıkların giderilmesi, piyasayı etkileyen unsurlarla mücadele, fahiş fiyata karşı alınacak önlemler ve vatandaşın yaşam standartını iyileştirmek için yeni düzenlemeler yolda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2023 yılı mesaisini tamamladı.

Meclis gündemine yeni yılla birlikte önemli düzenlemeler gelecek.

Yeni düzenlemelerin içinde sağıktan ekonomiye, yargı paketinden İçişleri Bakanlığı ile ilgili kanun teklifine kadar birçok önemli konu bulunuyor.

Yeni yılla birlikte Meclisi'i yoğun bir gündem bekliyor.

Ruhsatsız silah taşımada cezalar artacak

Meclis'e ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile birlikte ruhsatsız silah taşımanın cezası artacak.

Ruhsatsız silah taşıyan tutuklanacak

Ruhsatsız silah taşıma suçlarında tutuklama söz konusu olabilecek. Silahın "tetik, namlu, iğne" gibi parçaları da ayrı ayrı yakalanınca suç olarak kabul görecek.

Yargı paketi Meclis gündeminde olacak

Yeni yargı paketi ile birlikte 60'tan fazla maddeden oluşacak teklifle, kanun yollarına başvuru sürelerinin artırılması gündeme gelecek.

Hükümlünün koşullu salıverilme süresi

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak.

Hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek

Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek. Denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olmasına yönelik düzenleme de gündemde.

Sınavsız ara buluculuk

Hukukçuların sınavsız olarak ara buluculuk yapabilmeleri söz konusu olacak. Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak ara bulucu olabilecek.

Soy bağının reddi davası açma imkanı

Taslak ile anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma imkanı tanınacak. Evlat edinenlerin isimleri, evlatlığın kimliğine anne ve baba adı olarak yazılabilecek.

Doktorların hak kaybını önlenecek karar yasalaşacak

Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir teklif üzerinde de çalışılıyor. Buna göre, üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine çalışılacak.

Ekonomiyle ilgili torba teklif görüşülecek

Üzerinde uzun zamandır çalışılan ve kamuoyunu yakından ilgilendiren torba teklif de 2024'te görüşülen konuların arasında yer alacak.

Deprem bölgesindeki inşaat ve yapım işlerindeki fahiş fiyatla mücadele adımı da Meclis'te görüşülecek kanun teklifinin içinde yer alacak.

Emekli aylıklarında iyileştirme

Bu kapsamda emekli aylıklarında iyileştirmeye gidilecek. Bu doğrultuda şu anda 7 bin 500 lira olarak değerlendirilen en düşük emekli aylığının arttırılması da beklentiler arasında yer alıyor.

İşverene asgari ücret desteği resmileşecek

Asgari ücrete karar verildi. Net olarak 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret için işverene sağlanacak asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltecek düzenleme de bu teklifte bulunacak.