Her yıl binlerce öğrenciye burs imkanı veren Kızılay bu yıl üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından gündeme geldi.

2025-2026 eğitim yılında üniversite okuyacak olan milyonlarca öğrenci Kızılay Bursu hakkında araştırmalarına başlamış halde.

Kızılay Bursu başvurularının ne zaman başlayacağı ilgi odağı olmuş durumda. Burs başvurusu yapmak isteyen binlerce öğrenci bursun ne kadar olduğu ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Peki, 2025-2026 Kızılay Burs başvurusu başladı mı? Kızılay Burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KIZILAY BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılay burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl Kızılay bursu için başvuru işlemleri 16-25 Eylül arasında yapıldı.

Ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan adaylara 1 Kasım 2024 tarihinde bilgi verildi.

İlk burs ödemeleri en geç Aralık ayında yapılır. Ödemenin Kasım ayında yapılması halinde Ekim ayının, Aralık ayında yapılması halinde ise Ekim ve Kasım aylarının bursları toplu olarak ödenir.

Kızılay Burslarının ne kadar olacağı henüz belli olmadı.