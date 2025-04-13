2025 kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı

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Ramazan Bayramı geride kaldı, sıra Kurban Bayramı'na geldi.

Paylaşmanın arttığı ve kalplerin de iyilikle ısındığı Kurban Bayramı'na az bir vakit kaldı.

Bayram yaklaşırken, vatandaşlar ise kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu...

Vatandaşlar, 2025 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ederken, piyasada ortalama rakamlar da netleşmeye başladı.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NETLEŞİYOR

2025 yılına ait küçükbaş kurbanlık fiyatları için öngörülen aralıklar şöyle:

Koyun: 8.000 TL – 16.000 TL

Koç: 12.000 TL – 20.000 TL

Keçi: 9.000 TL – 15.000 TL

Özellikle yerli üreticiden alınan hayvanlarda, aracı maliyetlerinin düşük olması nedeniyle fiyatlar daha uygun seviyelerde olabiliyor.

Ancak yine de bölgesel farklar ve hayvanın fiziki özellikleri, fiyatların değişmesine neden olabiliyor.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIKLARDA DA TAHMİNLER GELMEYE BAŞLADI

Ortalama olarak büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 100 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

2025 yılında olması beklenen büyükbaş kurban fiyatları:

Dana: 100.000 TL - 140.000 TL

Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL

Düve: 90.000 TL - 130.000 TL

FİYATLAR BAYRAMA YAKIN GÜNCELLENEBİLİR

Kurbanlık fiyatlarının kesin rakamları, bayrama doğru talebin artmasıyla birlikte daha da netleşecek.