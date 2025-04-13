2025 kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı

Ramazan Bayramı geride kaldı, sıra Kurban Bayramı'na geldi.
Paylaşmanın arttığı ve kalplerin de iyilikle ısındığı Kurban Bayramı'na az bir vakit kaldı.
Bayram yaklaşırken, vatandaşlar ise kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu...
Vatandaşlar, 2025 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ederken, piyasada ortalama rakamlar da netleşmeye başladı.
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NETLEŞİYOR
2025 yılına ait küçükbaş kurbanlık fiyatları için öngörülen aralıklar şöyle:
Koyun: 8.000 TL – 16.000 TL
Koç: 12.000 TL – 20.000 TL
Keçi: 9.000 TL – 15.000 TL
Özellikle yerli üreticiden alınan hayvanlarda, aracı maliyetlerinin düşük olması nedeniyle fiyatlar daha uygun seviyelerde olabiliyor.
Ancak yine de bölgesel farklar ve hayvanın fiziki özellikleri, fiyatların değişmesine neden olabiliyor.
BÜYÜKBAŞ KURBANLIKLARDA DA TAHMİNLER GELMEYE BAŞLADI
Ortalama olarak büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 100 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.
2025 yılında olması beklenen büyükbaş kurban fiyatları:
Dana: 100.000 TL - 140.000 TL
Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL
Düve: 90.000 TL - 130.000 TL
FİYATLAR BAYRAMA YAKIN GÜNCELLENEBİLİR
Kurbanlık fiyatlarının kesin rakamları, bayrama doğru talebin artmasıyla birlikte daha da netleşecek.
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