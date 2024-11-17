2025 yılı resmi tatil günleri belli oldu: 14 gün izinle tatil yapma imkanı

2025 yılı resmi tatil günleri açıklandı...
Gelecek yıl tatil yapmak isteyenler için heyecan verici bir planlama ortaya çıktı.
ÇOĞUNLUĞU HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR
Resmi tatillerin çoğunluğu bu yıl hafta içine denk geliyor.
Hepsi olmasa da çalışanların önemli bir kısmı dini bayramlar ve ulusal bayramlarla birlikte farklı zaman aralıklarında izin yapabiliyorlar.
Şanslı bir kesim de bu bayramları izin haklarıyla birleştirip tatil keyfini uzatabiliyor
14 GÜN İZİNLE 46 GÜN TATİL İMKANI
Bu tatilleri izin günleri ile birleştirildiğinde ise 14 gün izin alınarak 46 gün tatil yapılabiliyor.
TEK TEK HESAPLADI
Umut Baran Zorlu adlı bir yazılımcı, 2025'te 46 gün tatil yapabilmek için izin alınması gereken günleri belirledi.
2025 yılında tüm hafta sonları ve resmi tatiller ile toplam 128 gün izin yapma imkanı da mevcut.
2025 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ
Çalışanların çok merak ettiği 2025 yılı resmi tatil listesi ve en mantıklı izin alma dönemleri...
- Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025
- Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025
- Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025
- Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025
- Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025
- Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025
- Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran Ağustos 2025
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
ÖNERİLEN İZİN GÜNLERİ
2025 yılı için önerilen izin günleri şöyle sıralandı:
- 30 Aralık 2024, Pazartesi
- 31 Aralık 2024, Salı
- 02 Ocak 2025, Perşembe
- 03 Ocak 2025, Cuma
- 21 Nisan 2025, Pazartesi
- 22 Nisan 2025, Salı
- 24 Nisan 2025, Perşembe
- 25 Nisan 2025, Cuma
- 02 Mayıs 2025, Cuma
- 14 Temmuz 2025, Pazartesi
- 27 Ekim 2025, Pazartesi
- 28 Ekim 2025, Salı
- 30 Ekim 2025, Perşembe
- 31 Ekim 2025, Cuma
UZUN TATİLE ÇIKMAK İSTEYENLER BU DÖNEMLERİ DEĞERLENDİRMELİ
Uzun hafta sonu ve tatil dönemleri ise şöyle:
- 28 Aralık ile 05 Ocak arası: 9 gün
- 29 Mart ile 01 Nisan arası: 4 gün
- 19 Nisan ile 27 Nisan arası: 9 gün
- 01 Mayıs ile 04 Mayıs arası: 4 gün
- 17 Mayıs ile 19 Mayıs arası: 3 gün
- 06 Haziran ile 09 Haziran arası: 4 gün
- 12 Temmuz ile 15 Temmuz arası: 4 gün
- 25 Ekim ile 02 Kasım arası: 9 gün
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