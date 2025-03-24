2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavları tamamlandı

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Tıp fakültesi mezunu öğrencilerin aylardır beklediği sınav gerçekleştirildi...

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 'TUS' 14 il ve 15 sınav merkezinde, 'STS Tıp Doktorluğu' ise sadece Ankara’da iki sınav şeklinde yapıldı.

30 BİNİN ÜZERİNDE ADAY BAŞVURDU

TUS Temel Tıp Bilimleri Testi’ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi’ne ise 30 bin 946 aday başvurdu.

İki aşamada gerçekleştirilen STS Tıp Doktorluğu’na ise toplam 1471 aday katıldı.

7 bin 532 kişinin görev aldığı sınavlar 121 bina ve 2 bin 187 salonda yapıldı.

ÖSYM AÇIKLADI

23 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10’u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Mart 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların sonuçları, 18 Nisan'da açıklanacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek.

TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.