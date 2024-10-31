2025 yılı hac kurası sonuçları açıklandı

Haber Merkezi

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor.

Hacı adaylarının merakla beklediği 2025 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

2025 hac kuralarının tamamlanmasıyla birlikte gözler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına ve kesin kayıt tarihlerine çevrildi.

Kura çekilişi sonrası heyecanlı bekleyiş sona erdi..

KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kurası sonuçları açıklandı..

Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 83 bin 430 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.

SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN