2025 yılı hac ön kayıtlarında bugün son gün

Kutsal topraklara gitmek için başlatılan süreçte sona gelindi.
Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen adayların ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti, anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveynlerinin kura katsayılarını etkilemeyecek.
BAŞVURULAR İÇİN BUGÜN SON GÜN
Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.
Akrabalık bağı olanlar, 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.
Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.
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