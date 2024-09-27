2025 yılı hac ön kayıtlarında bugün son gün
AA

Kutsal topraklara gitmek için başlatılan süreçte sona gelindi.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen adayların ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti, anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveynlerinin kura katsayılarını etkilemeyecek.

BAŞVURULAR İÇİN BUGÜN SON GÜN

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

Akrabalık bağı olanlar, 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.

Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Editör