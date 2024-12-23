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2025 yılı MTV tarifesi belli oldu! Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?

2025 yılı MTV tarifesi belli oldu! Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? 2024 yılının sona ermesine sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2025 yılının oranlarındaki artış da belli oldu.