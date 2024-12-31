2025 yılı resmi tatil günleri belli oldu: 14 gün izinle 46 gün tatil imkanı

Haber Merkezi

Yeni yıla saatler kala 2025 yılında kullanılacak resmi tatil günleri merakla bekleniyor...

Yeni yılda tatil yapmak isteyenler için ise heyecan verici bir planlama düzenlendi.

ÇOĞUNLUĞU HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR

Resmi tatillerin çoğunluğu bu yıl hafta içine denk geliyor.

Hepsi olmasa da çalışanların önemli bir kısmı dini bayramlar ve ulusal bayramlarla birlikte farklı zaman aralıklarında izin yapabiliyorlar.

Şanslı bir kesim de bu bayramları izin haklarıyla birleştirip tatil keyfini uzatabiliyor

14 GÜN İZİNLE 46 GÜN TATİL İMKANI

Bu tatilleri izin günleri ile birleştirildiğinde ise 14 gün izin alınarak 46 gün tatil yapılabiliyor.

TEK TEK HESAPLANDI

2025'te 46 gün tatil yapabilmek için izin alınması gereken günler belirlendi.

2025 yılında tüm hafta sonları ve resmi tatiller ile toplam 128 gün izin yapma imkanı da mevcut.

2025 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ

Çalışanların çok merak ettiği 2025 yılı resmi tatil listesi ve en mantıklı izin alma dönemleri...

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025

Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025

Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025

Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025

Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

ÖNERİLEN İZİN GÜNLERİ

2025 yılı için önerilen izin günleri şöyle sıralandı:

30 Aralık 2024, Pazartesi

31 Aralık 2024, Salı

02 Ocak 2025, Perşembe

03 Ocak 2025, Cuma

21 Nisan 2025, Pazartesi

22 Nisan 2025, Salı

24 Nisan 2025, Perşembe

25 Nisan 2025, Cuma

02 Mayıs 2025, Cuma

14 Temmuz 2025, Pazartesi

27 Ekim 2025, Pazartesi

28 Ekim 2025, Salı

30 Ekim 2025, Perşembe

31 Ekim 2025, Cuma

UZUN TATİLE ÇIKMAK İSTEYENLER BU DÖNEMLERİ DEĞERLENDİRMELİ

Uzun hafta sonu ve tatil dönemleri ise şöyle: