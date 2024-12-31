2025 Yılı Üç Aylar takvimi

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Üç Aylar bereketin, ibadetin ve yardımlaşmanın mevsimidir. Regaib kandiliyle başlar, Miraç ve Berat Kandiliyle devam eder ve en önemlisi, 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayını içinde barındırır. Kadir gecesiyle zirveye ulaşır ve Ramazan bayramıyla taçlanır...

Peki Kandiller hangi tarihte? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ensonhaber olarak sizin için hazırladığımız 2025 Üç Aylar ve dini Günler takvimi...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre; Üç aylar, 1 Ocak 2025 çarşamba günü başlayacak.

Regaib, Miraç, Berat Kandillerini ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındıran üç aylar hakkında Peygamberimiz (s.a.v.);

"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır."

buyurmuştur.

Üç Ayların başlangıcı 1 Ocak 2025 Çrşamba

Regaib kandili 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç kandili 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan başlangıcı 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba

Arefe (Ramazan) 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar