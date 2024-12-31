2025 Yılı Üç Aylar takvimi

Üç Aylar bereketin, ibadetin ve yardımlaşmanın mevsimidir. Regaib kandiliyle başlar, Miraç ve Berat Kandiliyle devam eder ve en önemlisi, 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayını içinde barındırır. Kadir gecesiyle zirveye ulaşır ve Ramazan bayramıyla taçlanır...
Peki Kandiller hangi tarihte? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ensonhaber olarak sizin için hazırladığımız 2025 Üç Aylar ve dini Günler takvimi...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre; Üç aylar, 1 Ocak 2025 çarşamba günü başlayacak.
Regaib, Miraç, Berat Kandillerini ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındıran üç aylar hakkında Peygamberimiz (s.a.v.);
"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır."
buyurmuştur.
Üç Ayların başlangıcı 1 Ocak 2025 Çrşamba
Regaib kandili 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç kandili 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan başlangıcı 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba
Arefe (Ramazan) 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar
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